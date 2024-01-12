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10:51, 12 января 2024Культура

Сбитого машиной поэта Рубинштейна подключили к ИВЛ

Сбитый машиной поэт Рубинштейн находится в глубокой коме и подключен к ИВЛ

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

76-летний российский поэт Лев Рубинштейн, которого сбила машина, находится в глубокой коме. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным портала, автора подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. До этого поэту диагностировали черепно-мозговую травму, а также множественные ушибы и переломы.

Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадал Рубинштейн. Его фигурантом стал 63-летний водитель, находившийся за рулем машины, которая сбила поэта 8 января на улице Образцова в районе Марьина Роща.

В сети опубликовали видео с моментом наезда автомобиля на Рубинштейна. На кадрах ролика видно, что водитель машины не притормаживает перед пешеходным переходом, сбивает поэта, идущего по зебре, и тащит его на капоте. Очевидцы сообщили, что после столкновения Рубинштейн потерял сознание.

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      Анастасия Астахова
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