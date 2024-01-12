Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Дарья Касаткина
0:0
Завершен
Джессика Пегула
Аделаида (ж)
Нефтехимик
1:0
2-й период
live
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
0:1
2-й период
live
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Даллас Старз
Завтра
04:00 (Мск)
Нэшвилл Предаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Завтра
04:00 (Мск)
Филадельфия Флайерз
НХЛ - регулярный чемпионат
20:13, 12 января 2024Спорт

Тарасова сравнила уровень российского парного катания с европейским

Тарасова сообщила, что уровень европейского парного катания ниже российского

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сравнила уровень европейского парного катания с российским. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

По ее словам, зарубежные фигуристы слабее отечественных. «Мы и так знаем, что мы лучшие в Европе. Это не новость. Я считаю, что они сильно нам уступают. Но вообще, они подтянулись», — отметила Тарасова.

Ранее на чемпионате Европы-2024 по фигурному катанию завершился турнир спортивных пар. Победители турнира, итальянцы Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе набрали 199,19 балла по сумме двух прокатов. Занявшие на последнем чемпионате России девятое место Алена Косторная и Георгий Куница набрали 200,15 балла.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций фигуристы не смогли принять участие в чемпионатах мира и Европы, а также в других международных турнирах.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Сбитый машиной поэт Лев Рубинштейн умер

      Разбитый Range Rover Ким Кардашьян выставили на продажу за 9 миллионов рублей

      Раскрыта стоимость пляжного отдыха на популярном курорте Азии

      Пьяный россиянин попытался угнать теплоход и получил условный срок

      Мужчины рассказали об испугавших их поступках влюбленных женщин

      На Украине рассказали об одной из ключевых целей российских ударов

      В Китае создали «вечную» ядерную батарею для смартфонов

      Тарасова сравнила уровень российского парного катания с европейским

      Врач предупредил об опасности популярной группы препаратов

      Посольство США в Москве ответило на слова о «пятой колонне» из студентов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости