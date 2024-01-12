Тарасова сравнила уровень российского парного катания с европейским

Тарасова сообщила, что уровень европейского парного катания ниже российского

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сравнила уровень европейского парного катания с российским. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

По ее словам, зарубежные фигуристы слабее отечественных. «Мы и так знаем, что мы лучшие в Европе. Это не новость. Я считаю, что они сильно нам уступают. Но вообще, они подтянулись», — отметила Тарасова.

Ранее на чемпионате Европы-2024 по фигурному катанию завершился турнир спортивных пар. Победители турнира, итальянцы Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе набрали 199,19 балла по сумме двух прокатов. Занявшие на последнем чемпионате России девятое место Алена Косторная и Георгий Куница набрали 200,15 балла.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций фигуристы не смогли принять участие в чемпионатах мира и Европы, а также в других международных турнирах.