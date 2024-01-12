Трамп выступил в суде вопреки запрету

Трамп выступил в суде с заключительным словом вопреки запрету

Бывший президент США Дональд Трамп выступил в суде с заключительным словом. Об этом сообщает ТАСС.

Нью-йоркский судья Артур Энгорон ранее запретил политику произнести речь из-за планов Трампа дать оценку своего дела о мошенничестве и поставить под сомнение деятельность суда и прокуроров. Кроме того, суд опасался, что экс-президент начнет выступать с предвыборной речью.

Однако впоследствии запрет был пересмотрен, и Трампу дали несколько минут. Он заявил о своей невиновности и обвинил действующего президента Джо Байдена в политическом преследовании и «охоте на ведьм». «Происходящее здесь — это мошенничество в мой адрес. Они хотят быть уверенными, что я не смогу снова победить, это отчасти является вмешательством в выборы», — сказал Трамп.

В конце сентября суд признал экс-президента США виновным в мошенничестве. Тогда Энгорон постановил, что Трамп и Trump Organization несут ответственность за мошенничество. Судья отказался отклонить иск генерального прокурора штата Летиции Джеймс, которая выдвинула Трампу обвинения в незаконном завышении его активов и чистого состояния.

В декабре суд отклонил ходатайства защиты Дональда Трампа о прекращении возбужденного против него уголовного дела о вмешательстве в выборы. Адвокаты бывшего американского лидера попросили федерального судью Таню Чуткан снять четыре обвинения, так как политик работал над «обеспечением честности выборов» 2020 года в рамках своих полномочий на посту главы Белого дома. По словам юристов, в связи с этим Трамп защищен «президентским иммунитетом».