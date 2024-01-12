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18:24, 12 января 2024Путешествия

Туристке подсунули фейковую сумку Hermes за 3,5 миллиона рублей в Таиланде

Khaosod: туристка купила поддельную сумку Hermes за 3,5 млн рублей в Таиланде

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Китайская туристка купила в Таиланде поддельную сумку бренда Hermes за 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщило издание Khaosod.

27-летняя путешественница увидела люксовый аксессуар из крокодиловой кожи в социальных сетях, написала продавцу и договорилась о покупке. Китаянка забрала сумку в винтажном магазине в Бангкоке в октябре 2023 года, заплатив 1,4 миллиона батов (более 3,5 миллиона рублей).

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Чуть позже туристка отправила приобретение на экспертизу в службу проверки предметов роскоши. Там сообщили, что девушке подсунули фейковую сумку. Она попыталась вернуть товар продавцу, но тот отказался, поскольку он якобы потерял ценность после продажи.

Китаянка обратилась в полицию и к юристам, которые обсудили ситуацию с винтажным магазином. Его владельцы предложили вернуть сумку за 980 тысяч батов (2,5 миллиона рублей), удержав остальное в качестве амортизации. Обманутая туристка не согласилась на эти условия и обратилась в СМИ, чтобы привлечь внимание к инциденту.

Ранее туристы решили совершить паломничество в Мекку в Саудовской Аравии и нарвались на мошенника, продававшего поддельные туры к святым местам. За услугу он брал сотни тысяч рублей и забирал все себе.

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      Мария Борисова
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