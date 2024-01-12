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18:16, 12 января 2024Бывший СССР

Украинские моряки попали в плен к йеменским хуситам

Зеленский: четверо украинских моряков находятся в плену в Йемене

Фото: Oleg Petrasyuk / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в плену у йеменских хуситов находятся четверо украинских моряков. Об этом сообщает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

Зеленский выступил с заявлением в ходе пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. «Мы работаем над их возвращением», — заявил он.

США и Великобритания нанесли массированный удар по Йемену в ночь на 12 января. Как заявил заместитель главы Министерства обороны Великобритании Джеймс Хиппи, ведомство не планирует новых ударов по позициям йеменских хуситов.

Ранее Зеленский и Сунак подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины в ходе визита британского премьера в Киев. Договор будет действовать до вступления Украины в НАТО либо в течение 10 лет с возможностью продления.

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      Юрий Леонов
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