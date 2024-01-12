Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:35, 12 января 2024Наука и техника

В России создали базу трофейных украинских дронов

ЦКБР: создана база трофейных украинских дронов

Фото: Reuters

Центром комплексных беспилотных решений (ЦКБР) создана база данных с информацией о десятках трофейных боевых украинских дронах и их производителях. Об этом со ссылкой на главу организации Дмитрия Кузякина сообщает ТАСС.

По его словам, информация о беспилотниках противника поможет «раскрыть тенденции в технических решениях, указать приоритеты украинского военного руководства на тот или иной сценарий боевого применения и даже раскрыть цепочки логистических поставок по Украине и всей Европе».

Также в базе имеются сведения о сотнях сотрудниках украинских предприятий — производителей дронов. «Мы научились выделять сотрудников сборочных производств противника и ведем картотеку всех, кто так или иначе касался попавших к нам боевых дронов», — сказал руководитель.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022

Кузякин заявил, что итогом детального анализа собираемых данных должно стать более 2000 атрибутов информации.

Ранее глава ЦКБР сообщил, что российские FPV-дроны в зоне специальной военной операции заработали в режиме воздушной самонаводящейся торпеды.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Мы не можем не дать пенсию». Зеленский предупредил о смерти украинских пенсионеров без помощи Запада

      Выгнавшую ребенка на улицу без обуви в мороз россиянку доставили к следователям

      Безруков назвал главный принцип профессии артиста

      Летевший из Москвы самолет с пассажирами на борту совершил экстренную посадку

      Россияне рассказали об уникальных способах поздравить близких с праздниками

      Москвичей предупредили о сильных морозах в ближайшие дни

      Россия отреагировала на обвинения в миграционном кризисе в Финляндии

      Международная федерация хоккея опровергла влияние России на отстранение Израиля

      В МИД назвали рейдерством изъятие культурного центра в Латвии

      С шефа Ивлева взыскали более 600 тысяч за представление с гигантским рулетом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости