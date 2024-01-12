В России создали базу трофейных украинских дронов

ЦКБР: создана база трофейных украинских дронов

Центром комплексных беспилотных решений (ЦКБР) создана база данных с информацией о десятках трофейных боевых украинских дронах и их производителях. Об этом со ссылкой на главу организации Дмитрия Кузякина сообщает ТАСС.

По его словам, информация о беспилотниках противника поможет «раскрыть тенденции в технических решениях, указать приоритеты украинского военного руководства на тот или иной сценарий боевого применения и даже раскрыть цепочки логистических поставок по Украине и всей Европе».

Также в базе имеются сведения о сотнях сотрудниках украинских предприятий — производителей дронов. «Мы научились выделять сотрудников сборочных производств противника и ведем картотеку всех, кто так или иначе касался попавших к нам боевых дронов», — сказал руководитель.

Кузякин заявил, что итогом детального анализа собираемых данных должно стать более 2000 атрибутов информации.

Ранее глава ЦКБР сообщил, что российские FPV-дроны в зоне специальной военной операции заработали в режиме воздушной самонаводящейся торпеды.