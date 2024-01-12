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15:26, 12 января 2024Силовые структуры

В российском городе подростки с газовым баллончиком обокрали магазин

В Усолье-Сибирском подростки украли алкоголь из магазина и распылили баллончик

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Усолье-Сибирском подростки украли алкоголь из магазина и распылили газовый баллончик в лицо продавца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Полиции удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались четверо несовершеннолетних местных жителей в возрасте от 15 до 17 лет. Двое из них испугались охраны и скрылись, а оставшиеся совершили кражу и нападение на сотрудника магазина.

Подростков задержали. В отношении одного из них возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»).

Ранее в Санкт-Петербурге подростки обокрали отделение маркетплейса и ранили школьника.

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      Варвара Митина
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