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15:14, 12 января 2024Мир

В Словакии предложили запретить бургеры из-за ударов США по Йемену

В парламенте Словакии предложили запретить бургеры после ударов США по Йемену

Фото: Amirali Mirhashemian / Unsplash

Вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха после ударов США и Великобритании по хуситам в Йемене предложил запретить бургеры. Так на авиаудары он отреагировал в своем Telegram-канале.

«Я ожидаю, что весь западный мир осудит эту американскую агрессию и запретит участие американских спортсменов в международных соревнованиях. В то же время, я предполагаю, что потребление гамбургеров будет запрещено, а в кафе Братиславы повсюду будут развешаны флаги Йемена и Палестины», — написал политик.

Он также задался вопросом «могут ли США вести войну против суверенного государства, а если одни могут, то почему другим нельзя».

Ранее Военно-воздушные силы США нанесли удары более чем по 60 целям на 16 объектах хуситов в Йемене, использовав больше 100 высокоточных боеприпасов в ходе совместной с Великобританией операции.

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      Семен Александров
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