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08:24, 12 января 2024Мир

В США заявили об ожидании возмездия хуситов за удары по Йемену

Fox News: администрация Байдена ожидает возмездия хуситов за удары США по Йемену

Администрация президента США Джо Байдена ожидает возмездия со стороны хуситов за удары Вашингтона и Великобритании по территории Йемена. Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации американского лидера, сообщает Fox News.

«Хотя мы ожидаем, что авиаудары уменьшат возможности хуситов, и, конечно, со временем снизят их склонность к проведению этих атак, мы не удивимся, увидев какой-то ответ», — сказал чиновник.

Ранее представитель администрации Байдена заявил, что прямых ответных шагов хуситов против США и членов коалиции в связи с ударами Запада в Йемене пока не последовало.

США и Великобритания провели скоординированную атаку на объекты хуситов в Йемене в ночь на 12 января. Обстрелы велись по столице страны и портовым городам с использованием боевых самолетов, а также крылатых ракет Tomahawk, запускаемых с подводных лодок.

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      Семен Александров
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