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05:05, 12 января 2024Мир

В США заявили об отсутствии ответных шагов хуситов на удары Запада по Йемену

ТАСС: ответных шагов хуситов в связи с ударами США по Йемену пока не было

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Прямых ответных шагов хуситов против США и членов коалиции в связи с ударами Запада в Йемене пока не последовало. Об этом заявил представитель американской администрации высокого ранга на специальном брифинге, передает ТАСС.

В то же время чиновник отметил, что Соединенные Штаты не будут удивлены, если хуситы предпримут какие-либо ответные действия в связи с произошедшим.

Ранее представитель Пентагона опроверг сообщения об атаке на корабль и посольство США в Ираке.

США и Великобритания провели скоординированную атаку на Йемен в ночь на 12 января. Обстрелы велись по столице страны Сане и портовым городам. Для ударов использовались боевые самолеты, корабли, а также крылатые ракеты Tomahawk, запускаемые с подводных лодок.

Через час после начала обстрела США заявили, что удары по позициям хуситов достигли своих целей, атака завершена.

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      Марина Совина
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