В США заявили об отсутствии ответных шагов хуситов на удары Запада по Йемену
Прямых ответных шагов хуситов против США и членов коалиции в связи с ударами Запада в Йемене пока не последовало. Об этом заявил представитель американской администрации высокого ранга на специальном брифинге, передает ТАСС.
В то же время чиновник отметил, что Соединенные Штаты не будут удивлены, если хуситы предпримут какие-либо ответные действия в связи с произошедшим.
Ранее представитель Пентагона опроверг сообщения об атаке на корабль и посольство США в Ираке.
США и Великобритания провели скоординированную атаку на Йемен в ночь на 12 января. Обстрелы велись по столице страны Сане и портовым городам. Для ударов использовались боевые самолеты, корабли, а также крылатые ракеты Tomahawk, запускаемые с подводных лодок.
Через час после начала обстрела США заявили, что удары по позициям хуситов достигли своих целей, атака завершена.