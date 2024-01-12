Конфликт в Йемене назвали полезным для России

Директор центра ВШЭ Салихов объяснил пользу России от конфликта в Йемене

В случае втягивания в конфликт вокруг Йемена других стран региона, например, выступления Ирана на стороне хуситов, можно будет ожидать перебоев с поставками нефти и значительного роста цен на энергоресурсы, что принесет пользу российскому бюджету. Об этом в комментарии РИА Новости заявил директор Центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ Марсель Салихов.

По его словам, в рамках большой войны у производителей на Ближнем Востоке возникнут проблемы, что станет положительным фактором для российских компаний. Впрочем, эксперт признал, что рынок пока считает такой сценарий маловероятным.

В ночь на пятницу, 12 января, США и Великобритания нанесли авиаудары по военным объектам в четырех провинциях Йемена. Таким образом они отреагировали на повторяющиеся нападения хуситов на торговые суда с помощью ракет и дронов.

Президент США Джо Байден пообещал проводить новые операции, если Йемен продолжит атаковать мирные суда. В НАТО подчеркнули, что удары по объектам хуситов в Йемене являются «оборонительными» и нацелены на безопасность в Красном море.

На фоне атаки нефтяные котировки показали положительную динамику. Стоимость эталонного сорта Brent впервые с конца декабря прошлого года превысила 80 долларов за баррель.