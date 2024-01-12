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21:12, 12 января 2024Забота о себе

Женщина раскрыла обман женатого любовника и получила совет

Фото: Toa Heftiba / Unsplash

Чтобы быстрее забыть совравшего о семейном положении любовника, не нужно общаться с его женой. Такой совет получила обманутая женщина от писательницы и секс-коуча Дейдре Сандерс, пишет издание The Sun.

За помощью к Сандерс обратилась 32-летняя читательница, которая случайно узнала, что ее возлюбленный женат. Женщина рассказала, что познакомилась с мужчиной на конференции, и вскоре между ними завязались отношения без обязательств. «Он сказал мне, что тоже одинок. Секс был потрясающим, но я сразу дала понять, что ничего серьезного не будет, так как хотела сосредоточиться на карьере», — посетовала она. По словам женщины, они встречались нечасто, так как жили в разных городах, но поддерживали связь в социальных сетях и постепенно, как ей казалось, стали сближаться. «Я даже подумала, что в будущем между нами что-то изменится», — призналась читательница.

Обман, по словам женщины, раскрылся случайно: по работе она оказалась рядом с домом любовника и позвонила ему, чтобы предупредить о визите. Мужчина не обрадовался предложению, а потом она услышала на заднем фоне женский голос. «Позже он признался, что уже пять лет имеет постоянную партнершу, но решил, что это не имеет значения, поскольку я хотела секса без обязательств», — рассказала читательница и призналась, что теперь в ярости и хочет рассказать об обмане его жене.

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В ответ на письмо Сандерс указала, что злость в такой ситуации оправдана: женщина из-за обмана стала любовницей, к тому же успела влюбиться в мужчину, который оказался лгуном. Однако, по мнению коуча, рассказывать о произошедшем его партнерше не нужно. «Возможно, от этого на короткое время вам станет легче, но ей это только причинит боль», — объяснила Сандерс.

Коуч полагает, что в подобной ситуации будет полезнее сосредоточиться на том, чтобы скорее забыть о неудачном романе. Спустя некоторые время злость и обида утихнут и можно будет найти партнера, готового к серьезным отношениям, заключила эксперт.

Ранее эксперт по отношениям и браку Рик Нециозви назвал верный признак скорой разлуки. По его словам, если партнеры перестали проявлять друг к другу тактильную привязанность, это свидетельствует о серьезном кризисе в отношениях.

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      Екатерина Улитина
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