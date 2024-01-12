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16:32, 12 января 2024Бывший СССР

Жители Закарпатья пригрозили военкомам камнями и вилами

В Закарпатье местные жители пригрозили военкомам камнями и вилами

Фото: Marko Djurica / Reuters

В Закарпатье местные жители пригрозили военкомам, развернувшим блокпост, на котором выдают мужчинам повестки, расправой. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«Почему никто из вас не идет на передовую, а бедняков ловите, пока мы парням банки (донаты — прим «Ленты.ру») собираем. Сейчас люди придут сюда с вилами, мы будем в вас камнями кидать», — заявила одна из прохожих сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК).

Инцидент произошел в селе Онковцы под Ужгородом. Отмечается, что во время конфликта военкомы остановили для досмотра машину со львовскими номерами, однако вскоре решили ее пропустить.

Ранее стало известно об облавах на мужчин с целью принудительной мобилизации в подконтрольном киевским властям Запорожье. При этом зачастую людей ловят прямо на улицах или в маршрутках.

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      Александр Курбатов
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