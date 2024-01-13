Гладков рассказал о размещении белгородских детей в лагерях в другом регионе

Гладков сообщил, что 315 белгородских детей прибыли в Пензенскую область

В Пензенскую область прибыли 315 детей из Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале в субботу, 13 января, сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

«Только что мне позвонил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Он рассказал о том, что прибыли 315 наших детей, которые сейчас размещаются в загородных лагерях», — заявил Гладков.

По словам губернатора, четверо детей приехали в другой регион с признаками ОРВИ. Он указал, что все они уже размещены в детской областной больнице, у родителей будет связь с врачами. «Никакой беды не произошло. Просто зима и где-то подхватили в Белгороде болезнь, поэтому обязательно врачи пензенские помогут, а мы все проконтролируем», — заверил Гладков.

Ранее стало известно, что почти 100 детей из белгородских школ отправили в оздоровительные лагеря Воронежской области после обстрелов Белгорода.

О том, что белгородских школьников отправят в детские лагеря других регионов России на фоне атак со стороны Украины, Гладков сообщил 8 января. По его словам, принять учащихся согласились власти Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областей.