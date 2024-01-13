Итоги визита Сунака в Киев назвали плачевными

Посольство РФ в Лондоне сочло итоги визита Риши Сунака в Киев плачевными

Посольство России в Лондоне сочло итоги визита премьер-министра Великобритании Риши Сунака на Украину плачевными. Об этом дипломатическое ведомство сообщило в комментарии, поступившем в ТАСС.

«Итоги агитационной поездки премьер-министра Риши Сунака к "другу Зеленскому" плачевны, прежде всего, для самой Украины. Если отставить в сторону пафосные воззвания, Лондон продолжает рассматривать эту страну как нацеленный против России геополитический инструмент», — говорится в сообщении.

При этом соглашение между Великобританией и Украиной, подписанное сторонами в Киеве, по мнению дипломатов, не оставляют для Зеленского шансов выйти из конфликта путем переговоров. В посольстве назвали Украину «разменной монетой в авантюрах англосаксов в Евразии».

«На сей раз Риши Сунак пообещал выделить еще больше средств на закупку смертоносных вооружений, включая ракеты дальнего радиуса действия и ударные дроны. Эти поставки не изменят общего соотношения сил и катастрофического для Украины исхода конфликта. Зато будут способствовать затягиванию и ужесточению боевых действий, а значит приведут к новым жертвам. Лицемерно на этом фоне выглядят крокодиловы слезы британского руководства о загубленном будущем Украины», — полагают в посольстве России в Лондоне.

Российские дипломаты также дали оценку действиям британских политиков на глобальном уровне. Они считают, что Лондон прилагает максимум усилий, чтобы не позволить странам «большой семерки» и НАТО «очнуться от антироссийского угара и осознать гнетущие последствия происходящего для континента».

В ходе визита Сунака в Киев было подписано соглашение о гарантиях безопасности для Украины, которое будет действовать на протяжении ближайших десяти лет, но может быть продлено в будущем. Кроме того, в 2024 году Великобритания выделит Украине военную помощь на 3,2 миллиарда долларов.