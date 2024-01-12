Лондон обязался поддерживать Киев десять лет

Соглашение о гарантиях безопасности между Лондоном и Киевом продлится десять лет

Соглашение о гарантиях безопасности, которое заключили Украина и Великобритания, рассчитано на десять лет. Это следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства.

«Великобритания продолжит поддержку Украины в течение десятилетнего срока этого соглашения», — говорится в тексте соглашения.

Соглашение о гарантиях безопасности для Украины было подписано украинским президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком 12 января. Уточнялось, что оно будет действовать до вступления республики в НАТО. Кроме того, предусмотрено продление документа после окончания его срока.

В тот же день Сунак объявил о крупнейшем пакете военной помощи Киеву размером в 3,2 миллиарда долларов на 2024 год. Отмечалось, что из этой суммы около 255 миллионов долларов направят на закупку и производство дронов.