Названы изменения в военной тактике за время украинского конфликта

Аналитик Прохватилов: тактика войны изменилась во время украинского конфликта

Украинский конфликт во многом повлиял на изменения в военной тактике. К примеру, и Россия, и США начали использовать танки в качестве мобильных огневых точек, а атаки ведутся малыми группами. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

По словам эксперта, России удалось достигнуть больших успехов в создании и совершенствовании военной техники. В частности, страна улучшила реактивные системы залпового огня (РСЗО), они стали более дальнобойными и точными.

«Также удалось определить, какой танк самый лучший. Это Т-80, его производство возобновляют. Также мы мощно усовершенствовали систему РЭБ, можем выводить из строя и HIMARS, и ряд других ракет, — сказал Прохватилов. — С беспилотниками мы смогли быстро перенять иранские технологии, сейчас эти аппараты производятся со специальной малозаметной окраской».

Коренным образом, как рассказал аналитик, изменилась тактика ведения войны. И Россия, и США практически отказались от использования танков в первой линии атаки, сейчас они играют роль мобильных огневых точек.

«Атаки ведутся малыми группами, на уровне от взвода до роты, не больше. Тактика войны изменилась полностью. Американские стратегии опровергнуты, сами украинцы говорят о том, что все, что советовали им американцы, оказалось неверным», — заключил Прохватилов.

Ранее командующий Военно-морскими силами (ВМС) республики вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что тактику Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) в 2024 году необходимо поменять, потому что Вооруженные силы (ВС) России научились эффективно противодействовать украинским дронам. Он добавил, что преимуществом Москвы является мощный промышленный комплекс и готовность тратить на разработку средств вооружения крупные бюджеты.

