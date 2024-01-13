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14:05, 13 января 2024Россия

В Совфеде назвали актом агрессии удары США и Великобритании по Йемену

Сенатор Косачев: удары США и Великобритании по Йемену — акт агрессии
СюжетУдары США и Великобритании по Йемену

Фото: US Central Command via X / Reuters

Удары США и Великобритании по Йемену — акт агрессии с точки зрения международного права, так как у них нет легитимной цели. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.

По словам Косачева, ООН не признала йеменское движение «Ансар Аллах» террористическим.

«Сами США в 2021 году исключили повстанцев-хуситов из списка террористических группировок. Поскольку легитимная цель (терроризм) отсутствует, то и удары против них – нелегитимны», — пояснил он. Косачев отметил, что хуситы не воплощают собой Йемен, но удары наносятся именно по нему, и это означает проявление агрессии с точки зрения международного права.

Сенатор добавил, что коалиция США и Великобритании, которую поддерживают Австралия, Бахрейн, Канада и Нидерланды, не имеет правовой основы, а значит, не отвечает критерию «коллективной самообороны» по смыслу статьи 51 Устава ООН.

Также оснований для «самообороны» и «вооруженного нападения» нет потому, что никакого нападения не было. Косачев напомнил, что территория Йемена «находится за тысячи километров от США и их союзников».

Он отметил, что не выдержан критерий пропорциональности и необходимости. «Очевидно, что в ответ в общем-то на локальную ситуацию с судоходством нельзя развертывать полномасштабные военные действия против территориальной неприкосновенности суверенного государства, что запрещено статьей 2 (4) Устава ООН», — считает сенатор.

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По мнению Косачева, ситуация стала возможна по причине того, что в Уставе ООН с одной стороны есть запрет применения силы (статья 2 (4)), а с другой — исключение из этого правила в статье 51, которую «западники толкуют расширительно в угоду своим интересам». Он пришел к выводу, что необходимо реформировать ООН и ее Устав, а также ратифицировать Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, в которой есть инструменты для урегулирования ситуации.

В ночь на 12 января США и Великобритания совершили первую атаку на столицу Йемена Сану, нанеся четыре авиаудара. Они объяснили это ответом на постоянные обстрелы транспортных и боевых кораблей в Красном море, назвав целью операции лишение хуситов возможности атаковать суда. В ночь на 13 января они повторили атаку — на этот раз удар пришелся на северную часть Саны.

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      Сергей Истомин
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