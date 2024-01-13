Бастрыкину доложат о расследовании нападения маршрутчика на пассажирку

Бастрыкину доложат о расследовании дела о нападении маршрутчика на пассажирку

В Челябинской области возбудили уголовное дело о хулиганстве после сообщений о нападении водителя маршрутки на беременную пассажирку, председателю Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину доложат о его расследовании. Об этом заявил официальный Telegram-канал ведомства.

Бастрыкин поручил руководству Следственного управления (СУ) СК России по Челябинской области представить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах. «По данному факту следственными органами СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело (статья 213 УК РФ)», — также рассказали в СК.

Ранее стало известно, что напавшего на женщину водителя задержали и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

О том, что в Челябинске водитель маршрутного такси напал на беременную женщину, сообщалось 12 января. По информации СМИ, мужчина швырнул ей в лицо кусок льда, а причиной стал якобы безбилетный проезд. После нападения пассажирке вызвали скорую помощь.