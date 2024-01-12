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14:09, 12 января 2024Силовые структуры

Водителя маршрутки задержали за нападение на беременную россиянку

В Челябинске за нападение на беременную женщину задержан водитель маршрутки

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Челябинске задержали 40-летнего водителя маршрутки за нападение на беременную пассажирку якобы за безбилетный проезд. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный главка МВД.

По данным ведомства, инцидент взят на контроль. Водителя уже доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Возбуждено дело по части 2 статьи 12.5 («Управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной системой») КоАП РФ, а маршрутное такси помещено на спецстоянку. Кроме того, для дачи пояснений вызвали руководителя компании-перевозчика.

Ранее стало известно, что задержанный напал на россиянку и швырнул ледяную глыбу ей в лицо, так как предположил, что та вышла из маршрутки и не оплатила проезд. При этом свидетели утверждают, что женщина оплатила проезд, а мужчина перепутал пассажиров.

Беременной женщине после нападения вызвали скорую. О состоянии пострадавшей официально не сообщается. Предположительно, у нее сотрясение мозга.

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      Екатерина Кашурникова
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