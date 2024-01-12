Российский маршрутчик швырнул кусок льда в лицо беременной пассажирке
В Челябинске водитель маршрутки напал на беременную пассажирку и швырнул кусок льда ей в лицо. Об этом сообщает портал Ura.ru.
По данным издания, мужчина напал на россиянку, так как предположил, что та вышла из маршрутки и не оплатила проезд. При этом свидетели утверждают, что женщина оплатила проезд, а мужчина перепутал пассажиров.
Известно, что беременной женщине после нападения вызвали скорую. О состоянии пострадавшей официально не сообщается. Предположительно, у нее сотрясение мозга.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле Свердловской области водитель маршрутки напал на девушку-подростка и вышвырнул ее из общественного транспорта.
Похожий случай произошел в декабре в Подмосковье. Там водителя маршрутки обвинили в нападении на пассажирку из-за «слишком громкого» смеха.