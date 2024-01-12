Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:00, 12 января 2024Россия

Российский маршрутчик швырнул кусок льда в лицо беременной пассажирке

В Челябинске водитель маршрутки швырнул кусок льда в лицо беременной

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Челябинске водитель маршрутки напал на беременную пассажирку и швырнул кусок льда ей в лицо. Об этом сообщает портал Ura.ru.

По данным издания, мужчина напал на россиянку, так как предположил, что та вышла из маршрутки и не оплатила проезд. При этом свидетели утверждают, что женщина оплатила проезд, а мужчина перепутал пассажиров.

Известно, что беременной женщине после нападения вызвали скорую. О состоянии пострадавшей официально не сообщается. Предположительно, у нее сотрясение мозга.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле Свердловской области водитель маршрутки напал на девушку-подростка и вышвырнул ее из общественного транспорта.

Похожий случай произошел в декабре в Подмосковье. Там водителя маршрутки обвинили в нападении на пассажирку из-за «слишком громкого» смеха.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Великобритания подпишет историческое соглашение с Украиной. В чем оно заключается?

      Папарацци сняли жену Канье Уэста в шапке-ушанке во время шопинга

      Женщину в строительном мешке нашли во дворе дома в Москве

      Мэр российского города забанил горожан после жалоб на двухметровые сугробы

      Предсказаны последствия массированного удара США и Британии по Йемену

      В НАТО назвали удары по хуситам в Йемене «оборонительными»

      В МИД России рассказали о помощи депортируемым из Латвии гражданам

      Россиянка выиграла миллион рублей в лотерею и подарила его

      Водителя маршрутки задержали за нападение на беременную россиянку

      Обвиняемого в коррупции вице-мэра российского города арестовали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости