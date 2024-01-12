В российском регионе водитель напал на подростка и выкинул его из маршрутки

В Нижнем Тагиле водитель напал на подростка и выкинул его из маршрутки

В Нижнем Тагиле водитель маршрутки напал на ребенка и выкинул его из общественного транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

Нападение произошло на остановке рядом с кинотеатром «Красногвардеец» в районе десяти часов вечера по местному времени. Пострадавшая сообщила, что мужчина покрыл ее матом и порвал куртку, а до нападения хамил многим пассажирам маршрутки. По ее словам, конфликт начался после того, как у нее при оплате проезда упало несколько рублей — затем мужчина начал хамить и набросился на нее.

«Водитель — взрослый, крепкий мужик, подойдя к пассажирской двери, со всей силы, схватив ее за шкирку, словно провинившегося котенка, после чего со всей дури швырнул ее с лестницы маршрутки. Девушка тут же, не удержавшись на ногах, полетела кубырем с лесенки на землю», — рассказала очевидица.

Девушка ударилась головой, добавила она. От продолжения нападения девочку-подростка спасли две прохожие женщины — они остановили водителя. В управлении МВД по российскому городу сообщили, что пострадавшая обратилась в полицию. После случившегося начата проверка.

Похожий случай произошел в декабре в Подмосковье. Там водителя маршрутки в Подмосковье обвинили в нападении на пассажирку из-за «слишком громкого» смеха. Мужчина, по словам очевидцев, выгнал девушку, так как ему не понравилось ее поведение.

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