В Подмосковье водитель безнаказанно выволок девушку из переполненной маршрутки

Водителя маршрутки в Подмосковье обвинили в нападении на пассажирку из-за смеха

Водителя маршрутки в Подмосковье обвинили в нападении на пассажирку из-за «слишком громкого» смеха. Об этом сообщает телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале.

Как сообщили очевидцы, мужчина выгнал девушку, так как ему не понравилось ее поведение.

На опубликованных каналом кадрах видно, как водитель с матом выволакивает девушку в проход маршрутки, а затем пинком выталкивает ее из дверей. Агрессия водителя осталась безнаказанной, никто из пассажиров переполненной маршрутки не стал вмешиваться в происходящее.

Официальных комментариев по факту нападения на пассажирку от властей региона пока не публиковалось.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске Краснодарского края водитель маршрутки избил двух подростков.