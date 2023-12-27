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18:03, 27 декабря 2023Россия

В Подмосковье водитель безнаказанно выволок девушку из переполненной маршрутки

Водителя маршрутки в Подмосковье обвинили в нападении на пассажирку из-за смеха

Фото: АГН «Москва»

Водителя маршрутки в Подмосковье обвинили в нападении на пассажирку из-за «слишком громкого» смеха. Об этом сообщает телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале.

Как сообщили очевидцы, мужчина выгнал девушку, так как ему не понравилось ее поведение.

На опубликованных каналом кадрах видно, как водитель с матом выволакивает девушку в проход маршрутки, а затем пинком выталкивает ее из дверей. Агрессия водителя осталась безнаказанной, никто из пассажиров переполненной маршрутки не стал вмешиваться в происходящее.

Официальных комментариев по факту нападения на пассажирку от властей региона пока не публиковалось.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске Краснодарского края водитель маршрутки избил двух подростков.

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      Марк Леонов
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