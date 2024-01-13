На выборы президента России не пригласят наблюдателей из недружественных стран
Центризбирком (ЦИК) России не стал присылать приглашения представителям недружественных стран для участия в наблюдениях за выборами президента, которые состоятся в марте 2024 года. Об этом газете «Известия» сообщил член ЦИК Павел Андреев.
Он объяснил, что ЦИК направляет приглашения только своим контрагентам — избирательным органам в других странах и в международные профильные отраслевые организации. «Избирательные органы недружественных стран мы не приглашали», — заявил Андреев.
Уже многие государства проявляют интерес к тому, чтобы отправить своих наблюдателей в Россию для работы на президентских выборах. ЦИК также пригласил представителей Всемирной ассоциации избирательных органов (ВАИО).
Выборы президента России в 2024 году впервые в истории страны пройдут в течение нескольких дней — с 15 по 17 марта. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, голосование впервые пройдет «в столь токсичной геополитической обстановке». В избирательной кампании, как сообщила Памфилова, участвуют 11 человек: восемь кандидатов представляют политические партии, еще трое участвуют в выборах в качестве самовыдвиженцев. Действующий президент России Владимир Путин уже выдвинул свою кандидатуру на новый срок.