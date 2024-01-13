Президент Германии дал совет правительству из-за протестов в стране

Президент Германии Штайнмайер посоветовал лучше объяснять решения правительства

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что правительству страны под руководством канцлера Олафа Шольца следует лучше объяснять свои решения населению. Такой совет он дал в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

Штайнмайер заявил, что доверие к правительству среди населения падает. Президент связал это с тем, что решения, принимаемые ведомством, недостаточно качественно доносятся до людей. «Или же их (решения — прим. «Ленты.ру») затмевают внутренние споры [правительства], ставшие достоянием общественности. Правительство должно быть заинтересовано в том, чтобы исправить это», — заключил политик.

Говоря о протестах фермеров, Штайнмайер призвал выйти на диалог с недовольными. По его словам, молчание может быть вредным обеим сторонам конфликта.

Ранее сообщалось, что немецкие фермеры предприняли попытку заблокировать судно, на котором находился вице-канцлер Германии Роберт Хабек. Протестующие были недовольны тем, что правительство планировало отменить субсидии для них. Политик предложил им пообщаться, но те отказались и попытались проникнуть внутрь судна. Полиция разогнала фермеров газом.

До этого французский политолог Франсуа Асселино заявил, что СМИ Германии попытались скрыть информацию о протестах немецких фермеров. Он связал это с влиянием Украины на сельское хозяйство Германии.