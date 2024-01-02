Политолог Асселино: СМИ Германии пытаются скрыть бунты против импорта с Украины

Лидер французской партии «Народный республиканский союз», политолог Франсуа Асселино в соцсети X рассказал о попытке СМИ Германии скрыть протесты немецких фермеров из-за влияния Украины на сельское хозяйство страны и их выступления против импорта из республики.

«В Германии нарастает восстание фермеров! СМИ скрывают этот бунт и его причины — прекращение субсидирования дизельного топлива, импорт с Украины, соглашение о свободной торговле и регламент ЕС», — отметил западный эксперт.

Ранее член парламента Франции Эммануэль Таше де ла Пажери заявил, что рост доли импорта сельскохозяйственной продукции, в частности, из Украины создает несправедливую ситуацию на французском рынке. Он подчеркнул, что фермеры «выражают свое глубокое разочарование» из-за правительственной стратегии, которую они считают провальной.

