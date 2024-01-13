Киев уличили в подготовке двух сценариев крупной антироссийской провокации

Рогов сообщил о двух сценариях Киева крупной антироссийской провокации

Киев готовит два сценария крупной антироссийской провокации, цель которой — вернуть внимание и поддержку стран Запада. Об этом заявил председатель общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Рогов отметил, что информация поступила из «ближайшего окружения» Владимира Зеленского. По его словам, Киев стремится вернуть расположение и былое внимание международного сообщества, утраченное на фоне конфликтов в Газе и Йемене.

«Первый [сценарий провокации] — обстрел одного из городов на подконтрольной Зеленскому территории, чтобы показать миру картинку с разрушениями и большими жертвами среди мирного населения, а затем обвинить Россию. Одним словом, Зеленскому нужна Буча-2. Второй — разрушительные удары по мирным российским городам или террористические действия», — раскрыл Рогов содержание грядущих провокаций.

Он подчеркнул, что Зеленский рассматривает темы как «красивые картинки, которые можно продать» Западу в обмен на увеличение поддержки.

Ранее о возможных провокациях со стороны Киева для вовлечения НАТО в конфликт с Россией предупредил экс-разведчик США Скотт Риттер. По его словам, Россия доминирует на поле боя, и ход конфликта сможет изменить вмешательство НАТО, поэтому Украина будет искать возможности для провокаций.