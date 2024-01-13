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11:38, 13 января 2024Мир

В Британии раскрыли планы России по уничтожению позиций ВСУ

Аналитик Меркурис: ВС РФ используют снаряды ФАБ-1500 для уничтожения ВСУ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Вооруженные силы России смогут уничтожить позиции украинских войск тяжелыми снарядами ФАБ-1500. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

По словам Меркуриса, бомбы чрезвычайно мощные и никакой артиллерийский снаряд не сравнится с взрывной силой одной из них.

Эксперт отметил, что ФАБ-1500 в три раза мощнее боеприпаса в 500 килограммов, который уже ранее применялся против украинских бойцов. По его мнению, использование таких тяжелых бомб, которые наносят огромный ущерб позициям ВСУ, увеличится по всему фронту.

Он считает, что использование таких бомб, а не артиллерии — лучшая и наиболее быстрая стратегия для уничтожения укреплений ВСУ в Донбассе. «Именно это, как мне кажется, и делают российские военные, и они, скорее всего, это продолжат в следующие пару недель и месяцев», — заключил Меркурис.

Ранее также Минобороны России показало бомбу ФАБ-1500 М54 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК), который превращает свободнопадающие авиабомбы в высокоточные боеприпасы. Это самая тяжелая бомба в линейке боеприпасов с УМПК.

Помимо модуля УМПК с крыльями и оперением, боеприпас получил носовой обтекатель, улучшающий его аэродинамические качества. Бомба весит 1550 килограммов и содержит 675 килограммов взрывчатого вещества.

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      Сергей Истомин
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