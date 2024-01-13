Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:38, 13 января 2024Россия

Слова о подорожании платного высшего образования назвали вырванными из контекста

Ректор РосНОУ Зернов: слова о повышении стоимости обучения вырваны из контекста

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Президент Ассоциации негосударственных вузов, ректор Российского нового университета (РосНОУ) Владимир Зернов прокомментировал свое заявление о росте цен на обучение в высших учебных заведениях. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что его фраза о подорожании платного высшего образования была грубо вырвана из контекста, и указал, что в РосНОУ в ближайшее время не планируется повышение цен, в других частных вузах стоимость обучения разнится от случая к случаю.

«Возможно, в каких-то вузах повышение цен и произойдет, где-то в пределах четырех процентов. Однако тут и речи не идет о каком-то резком скачке», — добавил Зернов.

Ранее «Известия» процитировали слова Зернова о том, что в 2024/25 учебном году стоимость платного высшего образования в России может увеличиться в среднем на 10-12 процентов.

В Минобрнауки в свою очередь заявили, что в отношении студентов государственных вузов, обучающихся на коммерческой основе, централизованного повышения цен не будет. При этом в ведомстве допустили, что некоторые учебные заведения могут скорректировать цены на обучение в пределах инфляции.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Глава украинской разведки резко сменил позицию по России

      Нетаньяху заверил в продолжении военных действий в Газе до полной победы Израиля

      Пашинян предложил Азербайджану договориться о взаимном контроле над вооружениями

      «Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве

      Число пострадавших при атаке беспилотников на белгородское село выросло

      Слова о подорожании платного высшего образования назвали вырванными из контекста

      Овечкин пропустит матч из-за травмы

      В США сочли военные перспективы Киева мрачными

      Раскрыта дальнейшая судьба выдворенного из Латвии российского пенсионера

      В России подросток сорвался с большой высоты при катании на тюбинге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости