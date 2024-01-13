Слова о подорожании платного высшего образования назвали вырванными из контекста

Ректор РосНОУ Зернов: слова о повышении стоимости обучения вырваны из контекста

Президент Ассоциации негосударственных вузов, ректор Российского нового университета (РосНОУ) Владимир Зернов прокомментировал свое заявление о росте цен на обучение в высших учебных заведениях. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что его фраза о подорожании платного высшего образования была грубо вырвана из контекста, и указал, что в РосНОУ в ближайшее время не планируется повышение цен, в других частных вузах стоимость обучения разнится от случая к случаю.

«Возможно, в каких-то вузах повышение цен и произойдет, где-то в пределах четырех процентов. Однако тут и речи не идет о каком-то резком скачке», — добавил Зернов.

Ранее «Известия» процитировали слова Зернова о том, что в 2024/25 учебном году стоимость платного высшего образования в России может увеличиться в среднем на 10-12 процентов.

В Минобрнауки в свою очередь заявили, что в отношении студентов государственных вузов, обучающихся на коммерческой основе, централизованного повышения цен не будет. При этом в ведомстве допустили, что некоторые учебные заведения могут скорректировать цены на обучение в пределах инфляции.

