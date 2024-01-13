Турция пообещала нейтрализовать всех террористов в Ираке и Сирии

Власти Турции пообещали нейтрализовать всех террористов в Ираке и Сирии

Турция пообещала, что не прекратит борьбу с экстремистами из Рабочей партии Курдистана (РПК), пока не будут ликвидированы все террористы в Ираке и Сирии. Об этом, как передает ТАСС, говорится в заявлении, обнародованном администрацией президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

«В ходе операций, начатых после нападения (сторонников РПК на турецких военных), было нейтрализовано 45 террористов: 36 на севере Ирака и 9 на севере Сирии. Эта борьба будет продолжаться до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист в Ираке и Сирии, — сказано в заявлении. — Турция никогда не допустит создания террористического государства у своих южных границ».

Власти Турции отметили, что они полны решимости окончательно устранить любую террористическую угрозу для государства. Для этого они готовы уничтожать лагеря, убежища, формирования и скопления противников.

В пятницу, 12 января, члены РПК напали на турецких военных, участвующих в операции «Коготь — замок», которая проходит с 2022 года. В результате инцидента на севере Ирака скончались девять человек.

Этот этап операции Анкара начала в декабре 2023 года. Поводом для этого послужило другое нападение на турецких военнослужащих, тогда ушли из жизни шесть человек.