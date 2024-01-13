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14:37, 13 января 2024Культура

У звезды «Операции Ы» начались осложнения из-за коронавируса

78-летней актрисе Селезневой диагностировали острую инфекцию дыхательных путей

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com

Народная артистка России Наталья Селезнева экстренно обратилась к врачам из-за начавшихся у нее осложнений после перенесенного коронавируса. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

78-летняя звезда фильмов «"Операция Ы" и другие приключения Шурика» и «Иван Васильевич меняет профессию» жаловалась на неважное самочувствие, насморк и кашель. Врачи диагностировали ей острую инфекцию дыхательных путей, в данный момент актриса проходит амбулаторное лечение и принимает противовирусные препараты. Риска развития пневмонии у нее нет.

Ранее в январе появилась информация о госпитализации 82-летней народной артистки РСФСР Ольги Яковлевой. Актриса жаловалась врачам на острые приступы боли, слабость и кашель. Позже Яковлева подтвердила наличие проблем со здоровьем, добавив, что проходит лечение как дома, так и в медучреждении.

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      Полина Кислицына
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