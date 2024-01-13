В Пентагоне сообщили о результатах атаки по Йемену

Пентагон: удар по Йемену не даст хуситам интенсивно атаковать в Красном море

Удар США и Британии по Йемену не даст хуситам так же интенсивно атаковать корабли в Красном море. О результатах атаки сообщил представитель Пентагона в ходе брифинга, передает РИА Новости.

«Я знаю, что мы ослабили их возможности. Я не думаю, что они смогут действовать так же, как они это делали в прежние дни», — сказали в американском военном ведомстве.

Представитель Пентагона добавил, что министерство обороны США продолжает подведение итогов удара, который, по его словам, наносился по малозаселенной местности.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что удары позициям хуситов в Йемене соответствовали международному праву и Уставу ООН.

США и Великобритания нанесли массированный удар по Йемену в ночь на 12 января. Как заявил заместитель главы Министерства обороны Великобритании Джеймс Хиппи, ведомство не планирует новых ударов по позициям йеменских хуситов.