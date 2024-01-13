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09:11, 13 января 2024Россия

Володин призвал привлечь Байдена к уголовной ответственности

Володин призвал привлечь Байдена к ответственности из-за ударов по Йемену

Фото: Russian State Duma Press Service / Globallookpress.com

Президента США Джо Байдена, который, игнорируя Устав ООН, организовал удары по Йемену, нужно привлечь к уголовной ответственности, пока он не начал мировую войну. С таким призывом выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Вашингтон совершил нападение на суверенное государство, перечеркнув нормы международного права и наплевав на Устав ООН», — написал политик. Он обратил внимание на крайне низкий рейтинг американского президента и отметил, что тому нужна «маленькая победоносная война».

Из-за этого, указал Володин, администрация Байдена не уведомила Конгресс США об ударах по Йемену, и теперь даже сторонники лидера США говорят, что он нарушил конституцию.

В ночь на 13 января США и Британия снова атаковали столицу Йемена, на этот раз авиаудар пришелся на северную часть Саны. Позже чиновники в американской администрации подтвердили новую атаку по объектам хуситов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия осуждает удары по территории Йемена и считает их нелегитимными. Вместе с тем, по словам официального представителя Кремля, Россия неоднократно призывала хуситов отказаться от практики ударов по международным торговым судам.

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      Алина Гончарова
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