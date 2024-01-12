В Кремле осудили удары США и Великобритании по Йемену

Песков: Россия осуждает удары США и Великобритании по Йемену, они нелегитимны

Россия осуждает удары США и Великобритании по территории Йемена и считает их нелегитимными, поскольку принятая резолюция не предоставляет никакого права на нанесение ударов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Была принята резолюция, мы воздержались. И страны, которые нанесли удар, пытались под свои действия подвести международную правовую основу. Эта попытка не увенчалась успехом, ибо принятая резолюция не предоставляет никакого права наносить удары. И, соответственно, с точки зрения международного права они являются нелегитимными», — сказал он.

При этом, по словам официального представителя Кремля, Россия неоднократно призывала хуситов отказаться от практики ударов по международным торговым судам, поскольку считает ее чрезвычайно неверной.

В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли массированный удар по позициям хуситов в Йемене. Обстрелы велись по столице страны Сане и портовым городам.