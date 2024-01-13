Стала известна обстановка у горящего склада Wildberries

Корреспондент «Известий»: густой дым со склада Wildberries идет к Петербургу

На складе Wildberries в Шушарах продолжается возгорание, дым идет в сторону Санкт-Петербурга. Об обстановке сообщил корреспондент «Известий» с места событий, видео опубликовано в Telegram-канале издания.

«Густой едкий дым идет в сторону города. Огонь продолжает бушевать», — сказал журналист. Он отметил, что у склада периодически слышны хлопки, и предположил, что звук издают аэрозоли с бытовой химией.

Ранее стало известно, что родственников сотрудников склада Wildberries атаковали интернет-мошенники. Неизвестный предлагал за деньги купить у него список пострадавших при ЧП и эвакуированных.

Пожар на складе маркетплейса, находящегося под Санкт-Петербургом, начался утром 13 января. По предварительным данным, возгорание могло возникнуть в помещении с упаковочной пленкой.

В компании уточнили, что компенсируют продавцам стоимость сгоревших товаров. Там также пообещали повторить заказы покупателей либо вернуть деньги, если аналога товара не окажется.