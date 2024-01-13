Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:03, 13 января 2024Россия

Стала известна обстановка у горящего склада Wildberries

Корреспондент «Известий»: густой дым со склада Wildberries идет к Петербургу

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

На складе Wildberries в Шушарах продолжается возгорание, дым идет в сторону Санкт-Петербурга. Об обстановке сообщил корреспондент «Известий» с места событий, видео опубликовано в Telegram-канале издания.

«Густой едкий дым идет в сторону города. Огонь продолжает бушевать», — сказал журналист. Он отметил, что у склада периодически слышны хлопки, и предположил, что звук издают аэрозоли с бытовой химией.

Ранее стало известно, что родственников сотрудников склада Wildberries атаковали интернет-мошенники. Неизвестный предлагал за деньги купить у него список пострадавших при ЧП и эвакуированных.

Пожар на складе маркетплейса, находящегося под Санкт-Петербургом, начался утром 13 января. По предварительным данным, возгорание могло возникнуть в помещении с упаковочной пленкой.

В компании уточнили, что компенсируют продавцам стоимость сгоревших товаров. Там также пообещали повторить заказы покупателей либо вернуть деньги, если аналога товара не окажется.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Запорожье обвинили Украину в подготовке антироссийских провокаций. Каковы вероятные сценарии?

      Ковальчука упрекнули в несоответствии уровню КХЛ

      Хуситы назвали военные объекты США своей законной целью

      ВСУ атаковали дронами-камикадзе село в Белгородской области

      В России экс-участкового обвинили в насилии после жалобы на начальство

      У Романа Абрамовича нашли новые инвестиции в европейские стартапы

      Стала известна обстановка у горящего склада Wildberries

      В России мигрантов лишили гражданства за наркопреступления

      Покинувшему Россию фехтовальщику Биде отправили портрет Троцкого

      Названы перспективы отношений Тайваня с Китаем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости