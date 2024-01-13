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13:50, 13 января 2024Интернет и СМИ

Родственников сотрудников сгоревшего склада Wildberries атаковали мошенники

РЕН: мошенники атаковали родственников сотрудников сгоревшего склада Wildberries

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Родственники сотрудников сгоревшего в Санкт-Петербурге склада Wildberries были атакованы мошенниками. Об этом сообщает РЕН-ТВ в своем Telegram-канале.

По данным телеканала, родные и близкие работников не всегда могут до них дозвониться. После того как они сообщают об этом в профильных группах и чатах, с ними связывается неизвестный, предлагающий за деньги купить у него список пострадавших и эвакуированных.

«За небольшую плату могу сказать, сколько [человек] и кто пострадал», — говорится в одном из таких сообщений, оказавшемся в распоряжении телеканала.

При этом аферисты предварительно уточняют фамилию интересующего сотрудника. После этого они заявляют, что она присутствует в списке, размещенном на некоем сайте, и просят перевести посильную для человека сумму на указанный счет в одном из российских банков.

Тем временем названо возможное место начала пожара на складе в Wildberries. По предварительным данным, это произошло в помещении с упаковочной пленкой, так как первыми начали эвакуировать сотрудников именно этого блока.

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      Олег Давыдов
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