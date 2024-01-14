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23:27, 14 января 2024Спорт

Футболист «Реала» оформил самый быстрый хет-трик в «эль класико» в XXI веке

Винисиус Жуниор оформил самый быстрый хет-трик в «эль класико» в XXI веке

Фото: JUAN MEDINA / Reuters

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии по футболу Винисиус Жуниор установил уникальное достижение в финале Суперкубка Испании против «Барселоны». Об этом сообщает «Чемпионат».

Вингер оформил самый быстрый хет-трик в «эль класико» в XXI веке. На то, чтобы трижды поразить ворота соперника, бразильцу потребовалось 32 минуты.

На момент публикации новости в матче идет 60-я минута. «Реал» ведет со счетом 3:1. У «Барселоны» гол на счету Роберта Левандовски.

Действующим обладателем Суперкубка Испании является «Барселона». В прошлом году в решающем матче за трофей сине-гранатовые обыграли «Реал» (3:1).

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      Алексей Гусев
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