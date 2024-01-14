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23:42, 14 января 2024Спорт

Гол Панарина помог «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграть «Вашингтон» без Овечкина

Гол Артемия Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон» без Овечкина

Фото: USA TODAY Sports / Reuters

«Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке обыграл «Вашингтон Кэпиталс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 14 января, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Победить «рейнджерам» помог гол российского форварда Артемия Панарина, который отличился на первой минуте.

В составе «Рейнджерс» также отличился Алекси Лафреньер, а у «Вашингтона» гол на счету Ти Джея Оши. Капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин пропускал матч из-за травмы.

«Вашингтон» в следующем матче 17 января дома сыграет с «Анахайм Дакс». «Рейнджерс» в тот же день на своем льду примут «Сиэтл Кракен».

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      Алексей Гусев
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