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17:21, 14 января 2024Спорт

«Спартак» потерпел шестое поражение подряд в КХЛ

«Спартак» проиграл «Металлургу» и потерпел шестое поражение подряд в КХЛ

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Московский «Спартак» на своей площадке проиграл магнитогорскому «Металлургу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 14 января, и завершилась со счетом 6:2 в пользу гостей. В составе победителей дублями отметились Никита Михайлис и Данила Юров, еще по шайбе забросили Денис Зернов и Даниил Вовченко. У хозяев шайбы на счету Николая Голдобина и Максима Цыплакова.

«Спартак» потерпел шестое поражение подряд в КХЛ. Команда с 67 очками находится на четвертом месте в Западной конференции. «Металлург» выиграл четвертую встречу подряд, магнитогорцы с 74 очками возглавляют Восточную конференцию.

«Спартак» в следующем матче 16 января на своей площадке примет «Витязь». «Металлург» в тот же день на выезде встретится с нижегородским «Торпедо».

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      Алексей Гусев
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