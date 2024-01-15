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10:48, 15 января 2024Из жизни

104-летняя пенсионерка раскрыла доступный каждому секрет долгой жизни

KRIS-TV: 104-летняя пенсионерка из США назвала молоко секретом долгой жизни

Фото: Claudia Love / Unsplash

104-летняя жительница США отметила день рождения и раскрыла секрет долгой жизни, доступный каждому человеку. Об этом сообщает KRIS-TV.

Тереза Гонзалес родилась в штате Нью-Джерси. С 1950-х годов она работала в качестве волонтера в двух больницах, где встретила друзей на всю жизнь. «Мне очень нравилось. Я провела там много лет. Это того стоило, и у меня осталось много воспоминаний», — говорит она. В начале 1980-х женщина переехала в штат Техас, где вышла замуж и продолжала работать, пока ей не исполнилось 100 лет.

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Сейчас пенсионерка живет в доме престарелых. По словам сотрудников учреждения, Гонзалес производит неизгладимое впечатление на всех, с кем общается. «За полтора года здесь я понял одну вещь: она очень прямолинейна. И она будет высказывать свое мнение, несмотря ни на что», — рассказал сотрудник дома престарелых. В учреждении вместе с родными и друзьями Гонзалес отметила очередной день рождения. Она считает, что прожила долгую жизнь благодаря тому, что пила много молока.

«Мы и представить себе не могли, что она доживет до 104 лет, но нам очень повезло. У нее прекрасная душа», — отметила двоюродная племянница именинницы.

Ранее сообщалось, что американка, которая отпраздновала 104-й день рождения, поделилась секретом долгой жизни. Женщина по-прежнему наслаждается маленькими радостями: танцами, рыбалкой и временем, которое проводит с праправнуками.

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      Алиса Удовик
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