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10:49, 22 декабря 2023Из жизни

104-летняя женщина поделилась секретами долгой жизни

104-летняя женщина из США назвала уважение к людям секретом долголетия

Фото: NFstock / Shuttertock / Fotodom

Американка, которая отпраздновала 104-й день рождения, поделилась секретом долгой жизни. Об этом пишет WYFF News 4.

Лула Харрис их Калхун-Фоллс, США, отметила день рождения 13 декабря, а в выходные повеселилась на семейной вечеринке в свою честь. В ходе празднества Харрис назвала секретом долголетия уважение к людям и решимость не позволить трудностям взять над тобой верх.

По ее словам, садоводство и домашние животные, за которыми она ухаживала всю жизнь, также позволили ей сохранить молодость в душе. Харрис по-прежнему наслаждается маленькими радостями: танцами, рыбалкой и временем, которое проводит с праправнуками. Женщине нравится наблюдать, как дети играют рядом с ее креслом-качалкой.

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      Антонина Черташ
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