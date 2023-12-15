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09:13, 18 декабря 2023Из жизни

106-летняя женщина назвала «вредный» секрет долгой жизни

NBC 26: 106-летняя американка назвала десерты секретом долгой жизни

Фото: Unsplash

106-летняя жительница США отметила день рождения и назвала «вредный» секрет долголетия. Об этом сообщает NBC 26.

Эрма Питерс родилась 10 декабря 1917 года в штате Висконсин, где провела всю свою жизнь. Она выросла в семье из 10 человек в городе Абботсфорд. Когда Питерс повзрослела, она переехала в другой город и стала работать на бумажной фабрике. Позже женщина вышла замуж и родила дочерей-близнецов. Сейчас у Питерс уже два внука и один правнук.

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В настоящее время американка живет в доме престарелых. Сотрудники учреждения любят проводить время с Питерс и даже считают ее частью своей семьи. Долгожительница, в свою очередь, заявила, что любит находиться в окружении друзей и дурачиться. Женщина утверждает, что именно это делает ее счастливой. По мнению Питерс, она прожила долгую жизнь благодаря тому, что ела много десертов и регулярно пила апельсиновый сок.

Ранее сообщалось, что 101-летняя жительница Великобритании отпраздновала очередной день рождения и раскрыла секрет долголетия. В молодости она была очень привлекательной и даже признавалась местной королевой красоты.

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