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19:09, 15 января 2024Интернет и СМИ

Бородина прокомментировала скандальное видео с Волочковой и Джигурдой

Ксения Бородина

Ксения Бородина. Кадр: Алёна, блин! / YouTube

Телеведущая Ксения Бородина прокомментировала скандальное видео, на котором актер Никита Джигурда стягивает штаны с балерины Анастасии Волочковой. Своим мнением она поделилась в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Бородина заявила, что не видит в ролике ничего смешного. «Все, кто пытается на алкоголизме Волочковой выехать с помощью (...) таких вот историй, — дно! Потому что она глубоко больна. И надо это увидеть окружению и помогать, а не просмотры делать», — отреагировала ведущая на видео с участием балерины и актера.

Ранее Джигурда назвал скандальный ролик с Волочковой закрытой репетицией спектакля для взрослых. Актер также заявил, что видео было слито в сеть неизвестными без разрешения.

О том, что Джигурда и Волочкова оказались в центре скандала из-за ролика с их танцем, сообщалось 15 января. На видео можно увидеть, как Джигурда становится перед Волочковой на колени, стягивает с нее штаны и утыкается лицом в бикини. Также в ролике актер несколько раз схватил Волочкову за грудь.

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      Олег Давыдов
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