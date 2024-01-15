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08:47, 15 января 2024Силовые структуры

В России ограничили продажу скрывающих номера машин устройств

Суд Москвы запретил продавать в интернете скрывающие номера машин устройства

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск прокурора и запретил продавать через интернет-сайты, включая платформу онлайн-торговли Aliexpress, специальные устройства, позволяющие скрывать номера машин от камер видеонаблюдения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебное решение.

Из материалов следует, что данные о подобных гаджетах на сайте Aliexpress являются «запрещенными к распространению». Ранее на площадке были опубликованы предложения о приобретении различных устройств, которые делали государственный регистрационный знак автомобиля невидимым для видеокамер автоматической фиксации правонарушений.

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Решение суда назвали основанием для внесения объявления в перечень сайтов с информацией, запрещенной к распространению в России. Предложение уже удалили с Aliexpress.

Кроме того, прокурор Западного административного округа столицы подал еще иск с требованием заблокировать объявление о продаже скрывающих номера устройств на сайте компании Tacticalbunker. Она специализируется на товарах для спорта, безопасности и тактики выживания.

Ранее отец и сын отомстили сотруднику ДПС за арест авто в российском регионе. Инцидент произошел в Ангарске Иркутской области. Мужчины напали на инспектора и избили его. Идет проверка.

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      Марина Совина
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