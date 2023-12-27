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16:48, 27 декабря 2023Силовые структуры

Отец и сын отомстили сотруднику ДПС за арест авто в российском регионе

В Иркутской области отец и сын сломали нос сотруднику ДПС за арест авто

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Ангарске Иркутской области отец и сын избили сотрудника ДПС за арест машины, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, в конце ноября инспектор заподозрил на машине 21-летнего местного жителя Toyota Mark II поддельные номера и отправил ее на штрафстоянку. Через месяц хозяин автомобиля и его отец встретили сотрудника ДПС в автосервисе.

Там мужчины напали на инспектора, сломали ему нос, травмировали голову и нанесли другие повреждения. После этого отец и сын пытались скрыться на машине, однако их остановили в соседнем микрорайоне. Ведется проверка.

Ранее пьяный европеец набросился на полицейского в самолете и попал на видео. Непредвиденная ситуация произошла 17 декабря на борту лайнера, который готовился к вылету из аэропорта колумбийского города Барранкилья во Флориду.

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      Илона Палей
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