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19:46, 15 января 2024Из жизни

Кошка спустя два года вернулась к потерявшим дом из-за пожара хозяевам

В США кошка по кличке Хисси вернулась к хозяевам два года спустя

Фото: Jonas Vincent / Unsplash

К потерявшим дом из-за пожара в августе 2023 года жителям США вернулась кошка, которая пропала больше двух лет назад. Об этом пишет New York Post.

Женщина по имени Анна и ее муж из штата Гавайи потеряли дом из-за лесных пожаров, которые полыхали на острове Мауи в конце лета 2023 года. После пожара хозяева не смогла найти своих домашних кошек.

В начале января Анне позвонили из приюта для животных, и сообщили, что нашли одну из ее кошек. Однако, к удивлению американки, речь шла не об одном из животных, пропавших во время стихийного бедствия, а о рыжей кошке по кличке Хисси, которая бесследно исчезла еще в 2021 году.

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Женщина приехала в приют, где воссоединилась с любимицей. По словам сотрудников приюта, кошка сразу же узнала хозяйку, которая обняла ее после долгих лет разлуки.

Несмотря на счастливое возвращение Хисси, Анна с мужем пока не смогли забрать ее, так как у них все еще нет дома. Сейчас супруги живут в гостинице и пытаются найти новое жилище взамен уничтоженного огнем. Кошку временно забрали к себе друзья Анны.

Ранее сообщалось, что в Австралии кошка сбежала из дома и вернулась к хозяевам лишь спустя 11 лет. Кошка по кличке Люси пропала из дома семьи Симпсон в 2012 году, когда ей было всего два года.

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      Никита Савин
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