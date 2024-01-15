Дом Гоголя в Одессе решили превратить в апарт-отель после 20-летнего запустения

В центре Одессы после 20-летнего запустения было решено превратить в апарт-отель дом, в котором писатель Николай Гоголь работал над вторым томом «Мертвых душ». Об этом сообщает местное издание «Думская».

На сайте компании Maestro Hotel Management, контролирующей объект, а также специализированных сетевых площадках были опубликованы объявления о продаже апартаментов по цене 2,7 тысячи долларов за квадратный метр. При этом собственник сможет проживать в помещении не более трех недель в году, а все остальное время они будут сдаваться в аренду.

В организации журналистам сообщили, что отель получит название Rosset, в честь Александры Смирновой (Россет), которая была близким другом писателя.

Здание было построено в 1846 году и принадлежало дяде писателя по материнской линии — отставному генерал-майору Андрею Трощинскому. Отмечается, что последние 20 лет дом был заброшен и постепенно разрушался. За время запустения в здании обрушилась часть кровли, а несущие конструкции пришли в аварийное состояние.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал Одессу и Николаев русскими городами. Он напомнил, что Одесса была основана русской императрицей Екатериной II, а земли Николаевской области были отбиты во времена русско-турецких войн у Крымского ханства, вассала Османской империи.