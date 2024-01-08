«Русский этот город или нет?» В ДНР призвали исправить ошибки с принадлежностью территорий Украине

Глава ДНР Пушилин призвал освободить Одессу и Николаев, назвав их городами РФ

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин порассуждал о российской спецоперации на Украине, отношениях с Киевом и взаимодействии с Западом. В своем интервью он не только призвал брать под контроль новые украинские города, но и ответил на заявления президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии серьезных побед у России в ходе боевых действий.

Пушилин назвал Одессу и Николаев русскими городами

Руководитель региона выразил мнение, что необходимо исправить ошибки с принадлежностью Одессы и Николаева Украине. В своих рассуждениях он сослался на некоторые исторические факты.

Одесса — город, который был основан Екатериной II в 1794 году. По ее повелению этот город появился. Русский это город? Конечно, русский Денис Пушилин глава ДНР

Глава ДНР напомнил, что в свою очередь земли Николаевской области были отбиты во время русско-турецких войн у Крымского ханства, вассала Османской империи. «Русский этот город или нет?» — задался он вопросом.

Пушилин подчеркнул, что той же позиции придерживается и президент России Владимир Путин. Он добавил, что советское руководство совершило ряд ошибок с этими населенными пунктами. «Если были раньше совершены ошибки, если мы это признаем, если мы это видим, тогда эти города должны быть освобождены, это мое глубокое убеждение», — заключил он.

Фото: Viacheslav Onyshchenko / Globallookpress.com

Глава ДНР обвинил Зеленского во лжи

Пушилин назвал ложью утверждения Зеленского об отсутствии серьезных побед у России.

Ну да, Киев не удалось в этом году освободить, хотелось бы, чтобы уже и он был освобожден, но я вам скажу, что Артемовск, Соледар (это, конечно, поменьше населенный пункт) — сколько там было решено задач! Денис Пушилин глава ДНР

Он добавил, что таких результатов позволили добиться грамотные действия Российской армии. Пушилин также подчеркнул, что меньше всего ему бы хотелось бы комментировать слова человека, который «выстраивает всю свою деятельность, опираясь на ложь».

Пушилин заявил о противостоянии России всему Западу

По мнению руководителя региона, Россия успешно противостоит всему коллективному Западу, при этом Вооруженные силы страны продолжают идти вперед.

Очень хотелось бы, чтобы все по щелочку пальца решалось, но мы же понимаем, что в 2023 году мы противостояли всему коллективному западу, с их финансовой мощью, с мощью их оружия Денис Пушилин глава ДНР

В заключение Пушилин добавил, что «президент оставшейся части Украины» может оправдываться как угодно.

В ДНР ранее высказались об ответных ударах по военным объектам Киева

Глава ДНР ранее подчеркнул, что работа Российской армии набирает обороты — удары наносятся исключительно по военным объектам и с военной целесообразностью. «Мы работаем, очень жестко работаем», — пояснил он, добавив, что боевые действия никак не должны касаться гражданского населения.

Если мы будем поступать методами нашего противника, чем это тогда лучше нашего противника, против чего мы тогда боремся? Денис Пушилин глава ДНР

Пушилин отметил, что регион подвергался обстрелам Украины с 2014 года, что дает республике «моральное право поступать эмоционально». Однако, по его словам, местные жители не перестали быть людьми. Руководитель ДНР выразил мнение, что потеря человечности может стать большей трагедией для России, чем потери, которые она несет на поле боя.