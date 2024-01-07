«Мы очень жестко работаем» Пушилин высказался об ответе России на удары ВСУ по Белгороду и Донецку

Пушилин объяснил жесткий ответ на удар по Белгороду переходом Киевом всех граней

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли все грани, обстреливая гражданское население Белгорода и Донецка, и тем самым обесчеловечили себя. Такое мнение выразил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Он подчеркнул при этом, что Россия, отвечая на атаки, не должна уподобляться противнику и бить по мирному населению.

Пушилин высказался об ответных ударах по военным объектам Киева

Глава ДНР подчеркнул, что работа Российской армии набирает обороты — удары наносятся исключительно по военным объектам и с военной целесообразностью. «Мы работаем, очень жестко работаем», — пояснил он, добавив, что боевые действия никак не должны касаться гражданского населения.

Если мы будем поступать методами нашего противника, чем это тогда лучше нашего противника, против чего мы тогда боремся? Денис Пушилин глава ДНР

Пушилин отметил, что регион подвергался обстрелам Украины с 2014 года, что дает республике «моральное право поступать эмоционально». Однако, по его словам, местные жители не перестали быть людьми. Руководитель ДНР выразил мнение, что потеря человечности может стать большей трагедией для России, чем потери, которые она несет на поле боя.

Фото: РИА Новости

ВСУ с начала года неоднократно обстреливали Донецк

По данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские военные в субботу, 6 января, вновь атаковали Донецк. Обстрел был зафиксирован в 21:25 по московскому времени.

По городу ударили четыре ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО). В тот же день было выпущено шесть ракет по Петровскому району города в 18:10, а также два снаряда калибра 155 миллиметров в 18:45

В новогоднюю ночь ВСУ нанесли массированный удар по Донецку: 15 ракет из РСЗО через 10 минут после наступления нового года.

Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны Украины

30 декабря Белгород был атакован со стороны Украины. В результате пострадали более 100 местных жителей, 25 человек спасти не удалось. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по четырем статьям, в том числе и по статье 205 УК России («Теракт»).

Минобороны России уточняло, что удар был нанесен ракетами «Ольха» и РСЗО Vampire чешского производства. Позже стало известно, что обстрел Белгорода велся почти с самой границы Харьковской и Белгородской областей, после чего ВСУ оперативно покинули позиции.

Спустя сутки в оборонном ведомстве доложили, что Вооруженные силы России нанесли ответный удар по объектам на Украине. Так, был поражен гостиничный комплекс «Харьков Палас», в котором, по данным МО России, находились представители ГУР и ВСУ, принимавшие участие в планировании удара по Белгороду. Кроме того, там же располагались до двухсот иностранных наемников, которых планировали привлечь к терактам на приграничной с Украиной территории России.

ВСУ продолжили обстрел региона. Так, в пятницу, 5 января, они атаковали Белгород, Шебекинский и Грайворонский городские округа, территории Белгородского, Краснояружского и Волоконовского районов Белгородской области.