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20:14, 15 января 2024Ценности

Эмили Блант пришла на ток-шоу в оголяющем тело мужском костюме

Кадр: CBS / YouTube

Британская актриса Эмили Блант появилась в эфире «Позднее шоу со Стивеном Кольбером» в оголяющем тело наряде. Соответствующий выпуск опубликован на YouTube.

40-летняя знаменитость предстала перед публикой в черном мужском костюме люксового бренда David Koma. При этом звезда фильма «Оппенгеймер» продемонстрировала гостям ток-шоу, что у данного наряда имеется вырез на спине и боках. Ведущий, в свою очередь, отметил, что в подобном образе на красную дорожку прошедшего «Золотого глобуса» пришел 59-летний певец Ленни Кравиц.

«Я увидела, как он с важным видом шел по красной дорожке церемонии вручения "Золотого глобуса". Тогда я уже заранее запланировала повторить такой же выход для вашего шоу», — с иронией сказала актриса.

В июле 2023 года сообщалось, что Блант едва не оголилась на ковровой дорожке перед журналистами на премьере «Оппенгеймера» в Лондоне. Тогда знаменитость предстала в брючном блестящем костюме терракотового оттенка, блейзер которого частично обнажил ее грудь.

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      Мария Винар
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